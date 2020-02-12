Dumlupınar'da tarım ve hayvancılık konuşuldu - Son Dakika
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Dumlupınar'da tarım ve hayvancılık konuşuldu

16 dakika önce

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Dumlupınar ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Dumlupınar'da tarım ve hayvancılık konuşuldu, System.String[]

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Dumlupınar ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.


Dumlupınar İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarete Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Kütahya TKDK İl Koordinatörü Vekili Ahmet Yazar, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mahmut Bülbül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Üstün Atmaca eşlik etti.


Görüşmede Dumlupınar ilçesinde tarım ve hayvancılığın durumu ve potansiyeli, tarımsal alanda yürütülen faaliyetler, yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Müdürü Özçalık'a teşekkürlerini ilettiler. - KÜTAHYA

Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:49 Kaynak: İHA
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