Dumlupınar'da tarım ve hayvancılık konuşuldu - Son Dakika

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde kaymakamlık tarafından halk günü toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, "İlçemizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek istek, talep ve önerileri dinledik.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Işık, ilgili daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlarımızın katıldığı toplantıda tarım ve hayvancılık, meraların durumu, ulaşım ve ilçemizle alakalı vatandaşlarımızın dile getirip önerilerde bulunduğu konular hakkında istişarelerde bulunulduk. Bu toplantıları belli aralıklarla yapmaya devam edeceğiz dedi. - KÜTAHYA