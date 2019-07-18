Dumlupınar'da ürün hasadı yapan biçerdöverlerde hasat kontrolleri yapıldı
17 dakika önce
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından biçerdöverde dane kaybını en aza indirmek, çiftçinin üretmiş olduğu ürünün tarlada kalmasını engellemek amacıyla hasat kontrollerinin yapıldığı bildirildi.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:04 Kaynak: İHA
'nın Dumlupınar
ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından biçerdöverde dane kaybını en aza indirmek, çiftçinin üretmiş olduğu ürünün tarlada kalmasını engellemek amacıyla hasat kontrollerinin yapıldığı bildirildi.
Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç
ve Jandarma
Komutan Vekili Levent Tarım ile birlikte hububat hasadını incelemek ve biçerdöver kontrolleri yapmak üzere Büyükaslıhanlar köyünü ziyaret etti.
Biçerdöver ile yapılan hasat esnasında oluşacak dane kaybının en aza indirilmesi için gerekli kontrollerin İlçe Tarım Müdürlüğü
personelleri tarafından yapıldığını belirten Kaymakam Abbasoğlu, "Hasat sırasında biçerdöverlerden kaynaklanan sorunların çiftçilerimiz tarafından ilçe Tarım Müdürlüğümüze bildirilmesini istiyoruz ve bütün üreticilerimize bol kazançlı bir hasat mevsimi diliyorum"ifadelerini kulandı. - KÜTAHYA
Akdağ'da doğal ortamda yetişen kekikler geçim kaynağı oluyor Emekli öğretmen kalker kayalarını tarım kirecine dönüştürdü, taleplere yetişemiyor Patates ektiler domates çıktı! Bütün köy şaşkına döndü Sinop'ta arkeologları şaşırtan iskelet! "İlk kez böyle bir yatışa rastladık"