Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı
Son Dakika Yaşam Dumlupınar'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı

Dumlupınar'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele toplantısı, Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Dumlupınar'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele toplantısı, Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.


Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığı iş birliği içerisinde uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.


Toplantıya İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, kurum amirleri, öğretmenler, okul müdürleri ve okul aile birliği temsilcileri katıldı.


İl Jandarma komutanlığı personeli uyuşturucu madde ile mücadele konusunda yapılan çalışmalar, uyuşturucu maddelerin tanıtımı, narkotik olayların değerlendirilmesi, uyuşturucu ile mücadelenin yasal boyutu, ve uyuşturucu ile mücadeleye karşı yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.


Uyuşturucu madde temin ve satışının önlenmesi hususunda Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmaların hassasiyetle takip edilmesi konularınında ele alındığı toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması, atılması gereken somut adımların kararlaştırılmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Jandarma, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:12 Kaynak: İHA
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