Dumlupınar'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı - Son Dakika
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Dumlupınar'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı

12.04.2022 10:44
Dumlupınar'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde uyuşturucu ile mücadele toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde uyuşturucu ile mücadele toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaymakam Buğra Karadağ başkanlığında, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, kurum amirleri, öğretmenler ve velilerin katılımı ile yapılan toplantıda, çocuk ve gençlerin uyuşturucu ile tanışmasını önlemek amacıyla ailelerin çocuklarını okul ve okul dışı yaşamlarını gözetim altında tutmaları ve uyuşturucu tehdidi konusunda bilinçlendirilmesi, okullarda rehber öğretmenler tarafından uyuşturucu madde bağımlılığı ve zararları konularında eğitimler verilmesi ve bağımlılıkla mücadelenin ilgili kurumlar tarafından sorumlulukların yerine getirilmesi hakkında kararlar alındı. - KÜTAHYA

Dumlupınar'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı
Dumlupınar'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı

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Dumlupınar, Uyuşturucu, Karadağ, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dumlupınar'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı - Son Dakika


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