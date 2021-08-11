Dumlupınar'da "Yaz spor okulları kursları"

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin fizyolojik özeliklerini geliştirme, sosyalleşme ve boş zamanlarını değerlendirmesi amacıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen ücretsiz "Yaz spor okulu kursları" başlamıştır. Kurslara katılmak isteyen gençlerimiz, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle iletişime geçebilirler" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya 'nın Dumlupınar ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Yaz spor okulları kursu" başladığı bildirildi

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