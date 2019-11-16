Dumlupınar'da yeni projelerle

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolda Başkomutan Meydan Muharebesi kazanılarak Kurtuluş Savaşı'nın taçlandırıldığı, Mehmetçiğin yeniden destanlaştığı Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitliklerin ziyaretçi sayısı artıyor.

Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 30 Ağustos 1922'de kazanıldığı topraklara ev sahipliği yapan ilçede bulunan şehitlikler, devlet ve millet iş birliğiyle yenilenerek ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu sene içinde 100 bin kişinin ziyaret ettiği Dumlupınar Şehitliği'nin daha fazla tanıtılması ve ziyaret edilmesi amacıyla ilçenin farklı bölgelerine yön levhaları, dev Türk bayrakları ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Ağaçköy ve Büyük Aslıhanlar köylerinde yerleri tespit edilen şehitlikler de devlet ve millet iş birliğiyle onarılarak ziyarete açıldı. Her yıl Zafer Bayramı kutlamalarında adeta ziyaretçi akınına uğrayan Dumlupınar Şehitliği'nin ziyaretçi sayısı, "Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri" kapsamında yapılan çalışmalarla son bir yıl içinde ikiye katlandı.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin Mehmetçiğin zaferiyle sonuçlandığı toprakların bilinirliliğini artırmak için gayret gösterdiklerini belirtti. Yaptıkları çalışmalarla ilçe merkezi ve köylerdeki şehitliklerin çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildiği bilgisini veren Abbasoğlu, şunları söyledi:

"Bu yıl yapmış olduğumuz 'Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri' çerçevesinde Sayın Valimizin riyasetleri ve katkılarıyla yoğun bir çalışma içine girdik. Şehitliklerimizin bakımları, onarımları ve ziyaretçilerimize hoş görünmesi amacıyla komple birtakım faaliyetinde bulunduk. Bu çalışmalarımızın meyvelerini de almaya başladık. Ziyaretçi sayımız önceki yıla göre neredeyse iki katına çıktı. 50 bin olan ziyaretçi sayımız bu yıl en az 100 bini buldu. İlçemizi, şehitliklerimizi ziyaret eden tüm ziyaretçilerimize şükranlarımı sunuyorum."

"Yüz ölçümü ve nüfusu küçük, adı büyük bir ilçeyiz"

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç da ilçede Türkiye'nin her yerinden şehitlerin kabirlerinin bulunduğunu dile getirdi.

İlçenin yüz ölçümü küçük, nüfusu az olsa da adının büyük olduğunu vurgulayan Akağaç, "Yurdumuzun dört bir yanından insanlarımız buraya gelsinler ve verilen mücadeleyi yerinde görsünler, tarih bilincini, o gün yaşanan maneviyatı burada hissetsinler istiyorum. Tüm Türkiye'yi ilçemize, şehitliklerimizi ziyaret etmeye davet ediyorum. İnsanlarımız bir nebze de olsa 1920'de, 1921'de, 1922'de atalarımızın burada ne tür şartlar altında vatan topraklarını kazandıklarını manen hissetsinler ki ona göre geleceklerini tayin etsinler." diye konuştu.

Ağaçköy Muhtarı Cengiz Köse, köydeki şehitliği devletin imkanları ve halkın katkılarıyla yenilediklerini aktardı.

Dumlupınar Şehitliği'nin ziyaretçilerinden Erdi Yücel ise bütün şehitlere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmek için İstanbul'dan geldiklerini anlattı. Yücel, "Burada insan çok duygulanıyor, ne diyeceğini bilemiyor. Şehitlikler gayet güzel, düzenli ve bakımlı. Buraların bakımını yapanlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Döndü Yıldırım da şehitliğe gelince çok duygulandığını, Türk askeri için her zaman dua ettiğini belirtti.