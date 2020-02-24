Dumlupınar'da 'Yol ve trafik güvenliğinin sağlanması' toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Dumlupınar'da 'Yol ve trafik güvenliğinin sağlanması' toplantısı - Son Dakika

Dumlupınar'da 'Yol ve trafik güvenliğinin sağlanması' toplantısı

6 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler ve güvenlik önlemleri ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Dumlupınar'da 'Yol ve trafik güvenliğinin sağlanması' toplantısı, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler ve güvenlik önlemleri ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.


Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri Asil Kırcın, Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, ilgili kurum müdürleri ve okul servis şoförleri katıldı.


Toplantıda, özellikle yolculuklarda istisnasız yol şartlarına ve trafik kurallarına uygun araç kullanmaları ve yolcuların emniyet kemeri takmalarının temin edilmesi, kış şartlarına uygun lastik kullanımı, 10 numara yağ olarak tabir edilen uygun olmayan yakıtları araçlarında kullanmamaları ele alındı. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
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