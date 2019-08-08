Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'da Zafer Bayramı öncesi hazırlıklar devam ediyor
Son Dakika Yaşam Haber

Dumlupınar'da Zafer Bayramı öncesi hazırlıklar devam ediyor

50 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesini Zafer Bayramı öncesi hazırlıklar kapsamında Kütahya Vali Yardımcısı Arif Yalçın ziyaret etti.

Dumlupınar'da Zafer Bayramı öncesi hazırlıklar devam ediyor, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesini Zafer Bayramı öncesi hazırlıklar kapsamında Kütahya Vali Yardımcısı Arif Yalçın ziyaret etti.

Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında yapılan saha inceleme programına Kütahya Vali Yardımcısı Arif Yalçın, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Ziyaret kapsamında, Dumlupınar Müzesi ve Büyükaslıhanlar Üç Tepeler Şehitliği ziyaret edilerek, Zafer Bayramı öncesi hazırlıklar ile ilgili gerekli incelemelerde bulunuldu.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri'nde ilçemize kamp yapmak üzere gelecek olan gençler için, alan tespiti yapılıp bu alanda gerekli düzenlemelerin yapılarak, kamp yapılacak hale getirilmesi konularında gerekli istişareler bu ziyarette yapıldı" ifadelerini kullandı.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Zafer Bayramı, Arif Yalçın, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Avcılar'da şaşırtan görüntü! Binanın duvarları olmadığı ortaya çıktı
Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı Alkol alıp babasını döven evlat, "Senin gibi babanın var ya" diye sitem etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 09:54:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'da Zafer Bayramı öncesi hazırlıklar devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]