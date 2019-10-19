Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'dan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı gönderdiler
Son Dakika Yaşam Dumlupınar'dan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı gönderdiler

Dumlupınar'dan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı gönderdiler

43 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte, protokol tarafından Operasyonda bulunan askerlere Dumlupınar Şehitliği'nden asker selamı gönderildi.

Dumlupınar'dan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı gönderdiler, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte, protokol tarafından Operasyonda bulunan askerlere Dumlupınar Şehitliği'nden asker selamı gönderildi.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Ordumuzun düzenlediği Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla ilçemizde geniş katılımlı halk yürüyüşü gerçekleştirdik. Yürüyüşe İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İl Genel Meclis Üyeleri Şaban Türk ve Nafiz Uçar, aaire amirleri, muhtarlar, vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz katıldı. İlk Hedef Anıtı'ndan başlayan yürüyüş Dumlupınar Şehitliği'nde Barış Pınarı Harekatı ve tüm aziz şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesi ile birlikte sona erdi.Yürüyüş sonunda Dumlupınar Şehitliği'nden operasyonda görev yapan askerlerimize asker selamı gönderdik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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