Dumlupınar'dan Yunan'lı vekile futbol sahasından bayrak mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Dumlupınar'dan Yunan'lı vekile futbol sahasından bayrak mesajı - Son Dakika

Dumlupınar'dan Yunan'lı vekile futbol sahasından bayrak mesajı

17 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Amatör lig maçında ilçe protokolü ve tüm futbolcular, Türk bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu milletvekili Loannis Lagos'a sahanın ortasına açtıkları dev Türk bayrağı ile tepki gösterdiler.

Dumlupınar'dan Yunan'lı vekile futbol sahasından bayrak mesajı, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Amatör lig maçında ilçe protokolü ve tüm futbolcular, Türk bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu milletvekili Loannis Lagos'a sahanın ortasına açtıkları dev Türk bayrağı ile tepki gösterdiler.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclisi Üyesi Şaban Türk ve iki takım futbolcularımız ile birlikte, Dumlupınar Zaferspor- Çakırsazspor maçından önce Yunanlıları bozguna uğrattığımız, bayrağımızı yere düşürmediğimiz Dumlupınar'dan, Yunanlı vekil tarafından şanlı bayrağımıza yapılan saygısızlığı kınadık. Bu vesileyle Yunanlılara 98 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiğimiz onurlu ve kahramanca mücadeleyi bir kez daha hatırlatmış olduk. Maçtan önce önce Yunanlıları bozguna uğrattığımız, bayrağımızı yere düşürmediğimiz Dumlupınar'dan, Yunanlı vekil tarafından şanlı bayrağımıza yapılan saygısızlığı kınadık. Bu vesileyle Yunanlılara 98 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiğimiz onurlu ve kahramanca mücadeleyi bir kez daha hatırlatmış olduk" diye konuştu. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
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