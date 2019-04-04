Dumlupınar Denizaltısı Şehitleri Anılıyor
37 dakika önce
Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde 4 Nisan 1953'te İsveç bayraklı 'Naboland' adlı gemiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci anılıyor.
Çanakkale Boğazı Nara Burnu
önlerinde 4 Nisan
1953'te İsveç
bayraklı 'Naboland' adlı gemiyle çarpışarak batan Dumlupınar
denizaltısında şehit olan 81 denizci anılıyor. Milli Savunma Bakanlığı
, Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci anısına sosyal medya hesabından bir klip yayımladı. Klip, Devlet Opera ve Bale sanatçısı Oğuz Sırmalı tarafından seslendirildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:47 Kaynak: İHA
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