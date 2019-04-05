Dumlupınar Denizaltısı Şehitleri Anılıyor
1 saat önce
Dumlupınar Denizaltısı Şehitleri anılıyorANKARA - Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde 4 Nisan 1953'te İsveç bayraklı 'Naboland' adlı gemiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci anılıyor.
Dumlupınar
Denizaltısı Şehitleri anılıyor
ANKARA - Çanakkale Boğazı Nara Burnu
önlerinde 4 Nisan
1953'te İsveç
bayraklı 'Naboland' adlı gemiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci anılıyor. Milli Savunma Bakanlığı
, Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci anısına sosyal medya hesabından bir klip yayımladı. Klip, Devlet Opera ve Bale sanatçısı Oğuz Sırmalı tarafından seslendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:42 Kaynak: İHA
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