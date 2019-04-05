Son Dakika Haberleri: Dumlupınar Denizaltısı Şehitleri Anılıyor

Dumlupınar Denizaltısı Şehitleri Anılıyor

1 saat önce

Dumlupınar Denizaltısı Şehitleri anılıyorANKARA - Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde 4 Nisan 1953'te İsveç bayraklı 'Naboland' adlı gemiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci anılıyor.

Dumlupınar Denizaltısı Şehitleri anılıyor

ANKARA - Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde 4 Nisan 1953'te İsveç bayraklı 'Naboland' adlı gemiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci anılıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci anısına sosyal medya hesabından bir klip yayımladı. Klip, Devlet Opera ve Bale sanatçısı Oğuz Sırmalı tarafından seslendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:42 Kaynak: İHA

Nara Burnu, Çanakkale Boğazı, Dumlupınar, Genel
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