Dumlupınar Denizaltısı Sinema Filmi Oluyor

Dumlupınar
Denizaltısı'nda yaşam mücadelesi veren 81 kahramanın hikayesi sinema filmine konu olacak.
Hazırlıkları 1 yıl önce başlayan "Dumlupınar" isimli filmin yapımcılığını "Ayla" ve "Müslüm" gibi çok izlenen filmlere de imza atan Mustafa Uslu
üslenecek.
Can Ulkay'ın yönetmen koltuğuna oturacağı projede, 87 metre derinlikte yaşam mücadelesi veren kahramanları Timuçin Esen
, Ali Atay
, Uğur Güneş
, İsmail Hacıoğlu
, Murat Yıldırım
, Taner Ölmez
ve Ahmet Rıfat Şungar
gibi oyuncular canlandıracak.
Senaryosunu ise Mert Dikmen
kaleme aldığı Dumlupınar'ın kahramanlarının sarsıcı hikayesinde Farah Zeynep Abdullah
da rol alacak.
Senaryoya Hollywood
eli
"Dumlupınar"ın müziklerinde ise "Ayla" filminde olduğu gibi Fahir Atakoğlu
imzası bulunacak.
Dijital Sanatlar Yapımevi tarafından hayata geçirilecek filmin senaryo yazımı için de "The Gatfather", "La La Land", "My Week with Marilyn", "The Great Gatsby", "The Place Beyond the Pines" gibi filmlerde senaryo doktorluğu ve oyuncu koçluğu yapan Greta Seacat ile çalışılıyor.
Ön hazırlığına Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz
'in danışmanlığında devam edilen filmin 2020 mart ayında vizyona girmesi planlanıyor.