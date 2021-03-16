Dumlupınar Göleti'nde su seviyesi alarm veriyor - Son Dakika

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Dumlupınar Göleti'nde su seviyesinin düştüğü, sulama işlemlerinin Kaymakamlık tarafından verilecek izinle yapılacağı bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere, önceki yıllarda yapılan kontrolsüz, bilinçsiz sulamalar ve giderilemeyen arızalar sebebiyle Dumlupınar Göletimiz kuruma noktasına gelmiştir. Besleyici su yataklarında da ne yazık ki kuraklık ciddi safhadadır. Bu yıl sorumluluğunu alacağımız sulama göletimizin ve hatlarımızın arızaları Sayın Valimizin desteği ile giderilmiş, göleti besleyen kaynaklarda bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Yağışlara bağlı olarak, bu sezona özgü olarak, tarımsal sulama çok sınırlı olarak yapılabilecek ya da hiç yapılamayacaktır.Çiftçilerimizin, sulama yapmak istedikleri dönemde bilgi almak için Kaymakamlığımıza başvurmalarını rica ediyoruz. Kontrolsüz veya kaçak sulamaya, bir sonraki sezonu planlayabilmek adına, müsade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA