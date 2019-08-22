Son Dakika Haberleri: Dumlupınar heyeti Kütahya'da kurum müdürlerini ziyaret etti
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Dumlupınar heyeti Kütahya'da kurum müdürlerini ziyaret etti

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi heyeti, kurum müdürlerini ziyaret ederek ilçenin sorunları ve talepleri hakkında istişarelerde bulundu.

Dumlupınar heyeti Kütahya'da kurum müdürlerini ziyaret etti, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi heyeti, kurum müdürlerini ziyaret ederek ilçenin sorunları ve talepleri hakkında istişarelerde bulundu.


Dumlupınar heyeti, Kütahya Devlet Su İşleri Şube Müdürü İbrahim Kavak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kütahya İl Müdürü Kamil Uçan'ı makamında ziyaret ettiler.


Ziyaretlere Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İlçe Başkanı Ali Bursa, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk katıldı.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Kurum müdürlerimizi ziyaret ettik. İlçemizde yürütülen çalışmalar ve planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Kuruluşun ve kurtuluşun toprakları olan ilçemizde yapılmasını istediğimiz çalışmalar konusunda taleplerimizi ilettik. Dumlupınar Türkiye tarihinde var olan önemli konumunu tüm dünyanın da bilmesi için aralıksız çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.(YD-EFE-) - KÜTAHYA

Devlet Su İşleri, Dumlupınar, Kütahya, Kavak, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:33 Kaynak: İHA
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