Dumlupınar heyetinden 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Politika Dumlupınar heyetinden 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

Dumlupınar heyetinden 'Hayırlı olsun' ziyareti

6 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bursa ve beraberindeki heyet, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Dumlupınar heyetinden 'Hayırlı olsun' ziyareti, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bursa ve beraberindeki heyet, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamda, "AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'un görevi Kütahtamıza, ilçelerimize hayırlı olsun. Bugün kendilerini Dumlupınar heyeti olarak ziyaret ettik. Sayın başkanımızla bu kutlu davada, hem ülkemiz hemde memleketimiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Başkan Ceyhun, "Dumlupınar Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız ve Dumlupınar teşkilatımız hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Kütahya, Ceyhun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Libya tezkeresi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti! CHP tezkereye tepki gösterdi
Alparslan Kuytul, mesaj yayınlayarak bazı siyasetçilere teşekkür etti Son dakika: Savcılık, FETÖ'den beraat eden Bülent Arınç'ın damadı için verilen karara itiraz etti Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, CHP'deki 'rüşvet' tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı

Son Dakika Haberleri
18:21 Avustralya'daki orman yangınları nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika Haber
18:20 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Moldova Başbakanı Kiku ile görüştü - Son Dakika Haber
18:18 Kendi Yılbaşı Hediyesini Seçen Barınaktaki Köpeklerin İçinizi Isıtacak Mutluluk Anları - Son Dakika Haber
18:18 Erasmus öğrencisi İspanyol kadına cinsel saldırı soruşturması tamamlandı - Son Dakika Haber
18:15 Manisa'da 200 koyun yaylada mahsur kaldı - Son Dakika Haber
17:42 Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ davası! 18 yıl 6 ay hapsi istendi - Son Dakika Haber
17:25 Son dakika: Bursa'da bir soyguncu bankayı soyduktan sonra içinde bomba olan çantayı bankaya bıraktı ve kaçtı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 18:27:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dumlupınar heyetinden 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]