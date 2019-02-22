Son Dakika Haberleri: Dumlupınar İlçe Hakem Heyeti'ne Takdir Belgesi

Dumlupınar İlçe Hakem Heyeti'ne Takdir Belgesi

2 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkeren Abbasoğlu, bakanlık yapılandırması sonucu faaliyetleri sona eren İlçe Hakem Heyeti üyelerine takdir belgesi verdi.

Dumlupınar İlçe Hakem Heyeti'ne Takdir Belgesi, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkeren Abbasoğlu, bakanlık yapılandırması sonucu faaliyetleri sona eren İlçe Hakem Heyeti üyelerine takdir belgesi verdi.

Kaymakamlık bünyesinde hizmet veren İlçe Hakem Heyetinin faaliyetlerine Bakanlık yapılandırması neticesinde son verilmişti. Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenen takdir belgeleri Kaymakam Abbasoğlu tarafından İlçe Hakem Heyeti üyelerine takdim edildi.

Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı konuşmada, "Kaymakamlığımızda görevli Yazı İşleri Müdürü Murat Altıok, Belediye Başkanlığı'nda görevli Mali Hizmetler Müdürü Yusuf Uçar ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdullah Dilman'a, Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenen Tüketici Hakem Heyeti Başarı Belgesini takdim ettik. Heyet Üyelerine bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dilerim" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

Kütahya, Dumlupınar, Yaşam
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