Dumlupınar ilçe pazarı kapatıldı - Son Dakika

Dumlupınar ilçe pazarı kapatıldı
6 saat önce
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, ilçeye bağlı Yüylük köyünde Korona virüs Cocid-19 vakalarından dolayı uygulanan karantina nedeniyle, her hafta perşembe günleri açılan ilçe pazarının ikinci bir karar alınana kadar tamamen kapatıldığı bildirildi.
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, ilçeye bağlı Yüylük köyünde Korona virüs Cocid-19 vakalarından dolayı uygulanan karantina nedeniyle, her hafta perşembe günleri açılan ilçe pazarının ikinci bir karar alınana kadar tamamen kapatıldığı bildirildi.
Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Korona virüs Covid-19 salgını ve ilçemize bağlı Yüylük köyümüzün karantina altına alınmasından dolayı, ilçemiz Hıfzısıhha Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda, Perşembe günü kurulan ilçe pazarımız ikinci bir karara kadar kapatılmıştır" diye konuştu. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:21 Kaynak: İHA
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