Son Dakika Haberleri: Dumlupınar İlçe Stadı Geniş Kapsamlı Bakıma Alındı

Dumlupınar İlçe Stadı Geniş Kapsamlı Bakıma Alındı

32 dakika önce

Kütahya,'nın Dumlupınar ilçesinde kaderine terk edilmiş futbol sahasındaki eksikliklerin giderilmesi yönündeki bakım çalışmalarının başladığı bildirildi.

Dumlupınar İlçe Stadı Geniş Kapsamlı Bakıma Alındı, System.String[]
Kütahya,'nın Dumlupınar ilçesinde kaderine terk edilmiş futbol sahasındaki eksikliklerin giderilmesi yönündeki bakım çalışmalarının başladığı bildirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, sahada bulunan koşu alanının doldurulup tesviye edilmesi, kale direklerinin kaynak işlerinin yapılması, tel örgülerden yeni bir kapının açılması, yedek kulübelerin tamirat, tadilat ve beton atılıp sabitleme işleri, zeminin silindirlenerek terazileme işleri, Kütahya İl Özel İdaresi ve Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ve koordinasyonu ile gerçekleştirildiği açıklandı.

Bu tür yapılarda, özellikle sahaların zeminlerinde ve diğer bakım işlerinde en iyi sonucu alabilmek için, en önemli faktörün sürekliliğin sağlanması olduğunu belirten Kaymakam Abdulkeren Abbasoğlu, "Yapılan çalışmalarda ilgili kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:10 Kaynak: İHA

Futbol, Kütahya, Dumlupınar, Spor
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