Son Dakika Haberleri: Dumlupınar ilçesine kapalı halı saha
Son Dakika Yaşam Dumlupınar ilçesine kapalı halı saha

Dumlupınar ilçesine kapalı halı saha

7 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine kapalı halı saha yapılması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine kapalı halı saha yapılması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "İlçe Kaymakamımız Abdulkerem Abbasoğlu, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ve Kütahya Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret ile beraber Dumlupınar ilçemize yapılacak olan halı sahanın bir örneğini inceledik. Yapılan incelemenin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret'in makamında istişarelerde bulunup, en kısa sürede ihaleye çıkılıp ilçemize halı saha kazandırmak için, çalışmalara başlanılması konularında fikir birliğine vardık. İlçemiz için hayırlı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:31 Kaynak: İHA
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