Dumlupınar ilçesinin tarım ve orman sorunları konuşuldu - Son Dakika
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Dumlupınar ilçesinin tarım ve orman sorunları konuşuldu

6 saat önce

Dumlupınar ilçesini Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ziyaret etti.

Dumlupınar ilçesinin tarım ve orman sorunları konuşuldu, System.String[]

Dumlupınar ilçesini Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ziyaret etti.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş'ta hazır bulundu.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamda, "Ziyarette İlçede gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlere yönelik konular hakkında istişare yaptık. İlçemizde tarım ve hayvancılığı nasıl geliştirebiliriz konularında değerlendirilmelerde bulunduk. Özellikle köylerimizde vatandaşlarımızın tarım ve hayvancılık konusunda girişimlerini arttırıcı projeler geliştirme konusunda fikir birliğine vardık" dedi.


Kaymakam Abbasoğlu ziyaretlerinden dolayı İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Altıntaş, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:24 Kaynak: İHA
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