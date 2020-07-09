Dumlupınar'ın köylerine yatırımlar devam ediyor
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Büyükaslıhanlar köyünde alt yapı çalışmalarının ve ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından kilitli parke döşeme çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Büyükaslıhanlar köyünde alt yapı çalışmalarının ve ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından kilitli parke döşeme çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Kaymakam Vekilimiz Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile birlikte Dumlupınar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı Köydes programı 15 bin metrekare parke taşı alımı ve döşenmesi işi ihalesi kapsamında bulunan Büyükaslıhanlar köyümüzün kilitli parke taşı yapılan alanlarında ve Selkisaray köyümüzde köy konağı ve çeşitli amaçlarla vatandaşlarımıza hizmet verecek olan, yapımı devam eden binada incelemelerde bulunduk. Devletimizin ilçe merkezleri ve köylerimizde yaptığı yatırımlar aralıksız devam ediyor. Emeği geçen herkeze teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:55 Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Dumlupınar'ın köylerine yatırımlar devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:42 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 21:49 Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı