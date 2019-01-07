Dumlupınar'ın Sorunları Konuşuldu
2 saat önce
Küthaya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakam Abdulkeren Abbasoğlu, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan'ı makamında ziyaret etti.
Küthaya'nın Dumlupınar
ilçesinde Kaymakam Abdulkeren Abbasoğlu, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan
'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarete, Jandarma
Komutanı Mustafa Çelik
, Emniyet Amiri İbrahim Kurt
, Tarım ve Orman Müdürü Vekili Mehmet Ali Kuşçu
ve Milli Eğitim Müdürümüz Muhammet Şehirli katıldı.
Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "İlçemizde tarım, hayvancılık, eğitim ve asayiş konularında neler yapılıyor ve neler yapılmalı konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik içerisinde Dumlupınar ilçemizin tanıtımı ve her açıdan daha ileriye götürülmesi için istişarelerde bulunduk. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı Kaymakam beye ve daire amirlerimize teşekkür ederim" diye konuştu. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:14 Kaynak: İHA
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