Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'ın Sorunları Konuşuldu

Dumlupınar'ın Sorunları Konuşuldu

2 saat önce

Küthaya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakam Abdulkeren Abbasoğlu, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan'ı makamında ziyaret etti.

Dumlupınar'ın Sorunları Konuşuldu, System.String[]
Küthaya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakam Abdulkeren Abbasoğlu, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri İbrahim Kurt, Tarım ve Orman Müdürü Vekili Mehmet Ali Kuşçu ve Milli Eğitim Müdürümüz Muhammet Şehirli katıldı.

Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "İlçemizde tarım, hayvancılık, eğitim ve asayiş konularında neler yapılıyor ve neler yapılmalı konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik içerisinde Dumlupınar ilçemizin tanıtımı ve her açıdan daha ileriye götürülmesi için istişarelerde bulunduk. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı Kaymakam beye ve daire amirlerimize teşekkür ederim" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:14 Kaynak: İHA

Yaşam
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