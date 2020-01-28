Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu öğrencileri ilçeye davet etti - Son Dakika

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yarıyıl tatilindeki öğrencileri, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı ve Kurtuluş Savaşı destanının taçlandırdığı Dumlupınar'daki şehitliklere davet etti.



Abbasoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 30 Ağustos 1922'de kazanıldığı topraklara ev sahipliği yapan ilçede bulunan şehitliklerin, devlet ve millet iş birliğiyle yenilenerek ziyaretçilerini ağırlamaya devam ettiğini bildirdi.

Şehitlikler hakkında bilgiler veren Abbasoğlu, şöyle konuştu:

"30 Ağustos 1922'de Başkomutan Meydan Muharebesinin zaferle sonuçlanarak tarihin akışının değiştiği, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Dumlupınar ve Altıntaş, milli mücadele içerisinde büyük önem taşımakta ve kurtuluşun toprakları olarak nitelendirilmektedir. Bölgede Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve tanıtım faaliyetleri kapsamında çeşitli çalışmalar yapıldı. Ağaçköy Şehitlikleri abideleştirilmiş, mevcut şehitliklerin bakım onarım ve alt yapı çalışmaları yapılmıştır.

Dumlupınar Şehitliği'ndeki Başkomutan heykeli ile bütünleşik bir kompozisyon oluşturabilmek ve İzmir- Ankara yolu üzerinde gelen ziyaretçilerin şehitliği görebilmeleri için 40 metre uzunluğunda bayrak direği ve kaidesi yapılmıştır. Nice zorluklarla kurduğumuz cumhuriyetimizi sürdürecek ve güçlendirecek olan gençlerimizi şehit dedelerinin kahramanlık hikayelerini öğrenmek ve milli tarih bilincinizi güçlendirmek adına sömestr tatilinde şehitliklerimize bekliyoruz."