Dumlupınar Kaymakamı Karadağ, görevine başladı - Son Dakika

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamlığı görevine atanan Buğra Karadağ, vazifesine başladı.

1989 yılında Samsun'da doğan Buğra Karadağ, Subaşı İlkokulu ve Fazıl Kadı İlköğretim Okulunu müteakiben Kızılırmak Anadolu Öğretmen Lisesini kazandı. 2008 - 2012 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümündeki öğreniminin ardından 2018 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalından yüksek lisans derecesi aldı. Yozgat Defterdarlığında Defterdarlık Uzman Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde Maliye Uzman Yardımcısı olarak görev yapan Karadağ, 2017 yılında Kaymakamlık mesleğine başlayarak Samsun Valiliğinde il stajı, Ordu'nun Ünye ve Çorum'un Sungurlu ilçelerinde Kaymakam Refikliği, Adana'nın Feke ilçesinde Kaymakam Vekilliği, Kütahya'nın Hisarcık İlçesi Kaymakamlığı görevlerinin yanı sıra İngiltere'de dil eğitimi aldı.

Son gerçekleştirilen atama kararı ile Dumlupınar Kaymakamlığına atanan Karadağ, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve bir kız çocuk babası. - KÜTAHYA