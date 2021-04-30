Dumlupınar köy yollarında beton asfalt çalışmaları - Son Dakika

Dumlupınar köy yollarında beton asfalt çalışmaları
30.04.2021 11:58
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kızılcaköy ve Selkisaray köy yollarının beton asfalt yapım ihalesinin tamamlanarak çalışmalara başlandığı bildirildi.
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kızılcaköy ve Selkisaray köy yollarının beton asfalt yapım ihalesinin tamamlanarak çalışmalara başlandığı bildirildi.
Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Kızılcaköy ve Selkisaray köyü bağlantı yolunun silindir ile sıkıştırılmış beton yol yapım işi ihalesi tamamlanmıştır. 6 buçuk kilometre uzunluğunda yapılacak olan yolda çalışmalar başladı. Kurbanımızı kesip duamızı yaptık. Çalışma alanında incelemelerde bulunup gerekli bilgileri aldık. Devletimiz köylerimize hizmete aralıksız devam etmektedir. Yolumuz tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA
Son Dakika Kısıtlamanın ilk gününde e-Devlet'te sistem çöktü! Seyahat izin belgesi teknik bir arıza nedeniyle alınamıyor İngiliz devi Tottenham, Altay'ı satmak istemeyen Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk teklifle geliyor Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bakanlık güvence bedellerinin değerini koruması için çalışma başlattı Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Eşini katledip cesedini halıya sarmıştı! Acılı evlat, ömür boyu süren dehşeti bir bir anlattı Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak