Dumlupınar MHP ilçe başkanı görevinden ve partisinden istifa etti - Son Dakika

Kütahya'nın Dumlupınar MHP İlçe Başkanı Niyazi Tezcan, hem partisinden hem de görevinden istifa ettiğini açıkladı.

2014 - 2019 yılları arasında MHP adayı olarak seçilip 5 yıl Dumlupınar Belediye Başkanı olarak görev yapan Niyazi Tezcan, 4 Ekim 2020 tarihinde MHP Dumlupınar İlçe Başkanı görevine getirilmişti.

Başkan Niyazi Tezcan, yaptığı açıklamada, "İşlerimin yoğunluğu dolayısıyla uzun yıllardır belediye başkanı ve ilçe başkanı olarak görev yaptığım MHP teşkilatından ve ilçe başkanlığından istifa ediyorum. Davam gönlümde devam edecektir. Kimseye şahsi husumetim yoktur. Aldığım karar tamamen özel işlerimle alakalıdır. Dumlupınar ilçesine olan sevdam kimsenin diliyle veya sözüyle ölçülemez. Dumlupınar halkı bana ihtiyaç duyduğu zaman Niyazi Tezcan olarak her zaman hazırım" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA