Dumlupınar Müzesi'nin dış cephesi yenilendi - Son Dakika

Dumlupınar Müzesi'nin dış cephesi yenilendi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kurtuluş Savaşı'na ait bir çok eserin sergilendiği müzenin dış cephesinin yenilendiği bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kurtuluş Savaşı'na ait bir çok eserin sergilendiği müzenin dış cephesinin yenilendiği bildirildi. Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, "Kurtuluş Savaşı'na ait çeşitli silahlar, kılıçlar, fotoğraflar, belgeler, araç, gereç ve önemli eserlere ev sahipliği yapan müzemizde dış cephe çalışmaları tamamlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İçerisinde sergilenen birçok eserle Kurtuluş Savaşı'nı anlatan müzemize, yenilenen haliyle ziyaretçilerimizi bekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

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