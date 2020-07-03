Dumlupınar pazarında korona virüs tedbirleri - Son Dakika

Dumlupınar pazarında korona virüs tedbirleri

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde haftada bir kez açılan pazarda incelemelerde bulnan Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde haftada bir kez açılan pazarda incelemelerde bulnan Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.


Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Pazarımız Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 ay kapalı kalmıştı. Köylümüz 3 haftadır ürettiği ürünü pazara indirebiliyor. Yine civar ilçelerimizden pazarımıza esnafımız gelebiliyor. Biz tüm tedbirleri zabıta ekiplerimizle almaya devam ediyoruz. Rabbim bu salgının en kısa sürede ülkemizden tamamen gitmesini nasip etsin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Şemsettin Akağaç, Koronavirüs, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Dumlupınar pazarında korona virüs tedbirleri - Son Dakika

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