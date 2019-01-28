Dumlupınar Protokolü, Ağaçköy'de Halk Toplantısı Düzenledi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde köylerin sorunlarının tartışıldığı halk toplantısı düzenlendi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde köylerin sorunlarının tartışıldığı halk toplantısı düzenlendi.



İlçeye bağlı Ağaçköy'de yapılan toplantıya Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, Kurum amirleri ve köylüler katıldı.



Kaymakam ve Belediye Başkanı ilk olarak köy muhtarından köy ile ilgili bilgiler aldıktan sonra köy halkı ile sohbet ettiler. Ardından köyün sorunları ve çözüm yolları konusunda istişarede bulundular. Vatandaşlar Kaymakam Abbasoğlu'nun ve Belediye Başkanı Niyazi Tezcan'ın köylerine kadar gelip sorunları yerinde dinlemesinden dolayı teşekkür ettiler.



Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, yaptığı açıklamada, "Kaymakamımız Kerem Abbasoğlu ile birlikte her hafta bir köyümüzü ziyaret ederek toplantı yapıyoruz. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip gerekli çalışmalar için gayret ediyoruz. Köylü milletin efendisidir sözü her zaman rehberimizdir" diye konuştu.



Toplantı sonrası köydeki devam eden çalışmaları yerinde inceleyen protokol daha sonra köyden ayrıldı. - KÜTAHYA

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