Son Dakika Haberleri: Dumlupınar protokolü Başkan Alim Işık'ı ziyaret etti
Son Dakika Yaşam Dumlupınar protokolü Başkan Alim Işık'ı ziyaret etti

Dumlupınar protokolü Başkan Alim Işık'ı ziyaret etti

27 dakika önce

Dumlupınar ilçe protokolü, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Dumlupınar protokolü Başkan Alim Işık'ı ziyaret etti, System.String[]

Dumlupınar ilçe protokolü, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarete, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk ve İş Adamı Bilal Coşkun katıldı.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Ziyarette, Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında devam eden çalışmaların yanı sıra, koordinasyonun sağlanarak ilimizin ve ilçemizin ülke çapında ve uluslararası platformda tanıtılmasında yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Alim Işık, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:37 Kaynak: İHA
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