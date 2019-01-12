Son Dakika Haberleri: Dumlupınar Protokolü, Rektör Remzi Gören'i Ziyaret Etti

Dumlupınar Protokolü, Rektör Remzi Gören'i Ziyaret Etti

56 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi protokolü, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'i makamında ziyaret etti.

Dumlupınar Protokolü, Rektör Remzi Gören'i Ziyaret Etti, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi protokolü, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'i makamında ziyaret etti.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan ve beraberindeki heyet ile birlikte Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'i makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette, uzun zamandır devam eden çalışmalar sonucunda Eylül 2019 yılında açılması kesinleşen Dumlupınar Meslek Yüksekokulu ile ilgili son değerlendirmeler yapıldı.

Ziyarette ayrıca Dumlupınar Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı yetkililerinin önümüzdeki hafta Dumlupınar ilçesine yapacağı ziyarette, Dumlupınar Meslek Yüksekokulu için elverişli kamu binalarının tespit edilmesi ve bunlarla ilgili çalışmaların planlanması hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:53 Kaynak: İHA

Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi, Remzi Gören, Dumlupınar, Yaşam
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