Son Dakika Haberleri: Dumlupınar protokolünden Özçalık'a 'Hayırlı olsun' ziyareti
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Dumlupınar protokolünden Özçalık'a 'Hayırlı olsun' ziyareti

44 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dumlupınar protokolünden Özçalık'a 'Hayırlı olsun' ziyareti, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyarete, İl Genel Meclis üyesi Şaban Türk ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş'da katıldı.


Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Ziyarette ilçemizde yapılan tarımsal üretim ve zirai faaliyetlerin yanı sıra, tarımda üretim çeşitliliği artırma yolunda yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde buluduk" dedi.


Ziyaret sonunda Kaymakam Abbasoğlu, İl Müdürü Çalık'a 'baba-oğul' plaketini takdim etti. - KÜTAHYA

Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:27 Kaynak: İHA
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