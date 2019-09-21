Dumlupınar protokolünden Özçalık'a 'Hayırlı olsun' ziyareti

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Ziyarete, İl Genel Meclis üyesi Şaban Türk ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş'da katıldı.



Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Ziyarette ilçemizde yapılan tarımsal üretim ve zirai faaliyetlerin yanı sıra, tarımda üretim çeşitliliği artırma yolunda yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde buluduk" dedi.



Ziyaret sonunda Kaymakam Abbasoğlu, İl Müdürü Çalık'a 'baba-oğul' plaketini takdim etti. - KÜTAHYA