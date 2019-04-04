Dumlupınar Şehitleri Facianın 66. Yılında Unutulmadı

Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi ile çarpışarak batan Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci, facianın 66. yılında Gölcük Donanma Komutanlığı'nda denize bırakılan çelenk ve karanfillerle anıldı.

Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi ile çarpışarak batan Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci, facianın 66. yılında Gölcük Donanma Komutanlığı'nda denize bırakılan çelenk ve karanfillerle anıldı.



Akdeniz'de yapılan NATO tatbikatına katılan Dumlupınar Denizaltısı, 4 Nisan 1953 yılından Kocaeli'de bulunan Gölcük Donanma Komutanlığı'na dönüşü sırasında Canakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi ile çarpışarak batmıştı. Batan Dumlupınar denizaltısında 7 subay, 35 astsubay ve 39 er olmak üzere toplam 81 denizaltıcı şehit olmuştu. Son dalışını yapan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizaltıcı facianın 65. yılında Gölcük Donanma Komutanlığı'nda anıldı.



Düzenlenen törene Donanma Komutanlığında görevli komutanlar ve askeri erkan ile Dumlupınar şehitlerinin aileleri, emekli denizaltıcılar, bölgede görev yapan amiraller, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören Donanma Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın mesajının okunması ile devam etti. Mesajın ardından kürsüye gelen Dz. Alb. Ersoy Akça günün anlam ve önemine yönelik konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra kürsüye çıkan 95 yaşındaki en yaşı denizaltıcı emekli Kurmay Albay Nezihi Küçükalkar, Dumlupınar Denizaltısında görev aldığı yılları ve faciayı haber aldığında yaşadıklarını törene katılanlarla paylaştı.



Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından Gölcük Donanma Komutanlı Denizaltı Filosu Komutanlığı iskelesinde şehitler anısına denize çelenk ve karanfiller bırakıldı. Törenin ardından ziyaretçiler Donanma Müzesini ve denizaltıları gezerek görevlilerden bilgiler aldılar.



Dumlupınar Denizaltı kazası



Donanmaya katılışı sonrasında bulunduğu görevleri başarıyla yerine getiren 'TCG Dumlupınar' denizaltısı, en son 'TCG I. İnönü' denizaltısı ile birlikte Ege'de icra edilecek 'Blue Sea' isimli NATO tatbikatına katılmak için 1 Nisan 1953 günü saat 16.00'da Gölcük'ten denize açıldı. İki günlük görevinin sonunda dönüş yolundaki 'TCG Dumlupınar', 4 Nisan'a gecesi Çanakkale Boğazı'na girdiği sırada Marmara Denizi'nden Boğaz'a giriş yapan İsveç bandıralı 'Naboland' isimli ticaret gemisiyle çarpışıp batarken denizaltıda bulunan 81 denizci ise şehit oldu. - KOCAELİ

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