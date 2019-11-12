Son Dakika Haberleri: Dumlupınar Şehitliği'nde bakım ve onarım çalışmaları
Son Dakika Yaşam Dumlupınar Şehitliği'nde bakım ve onarım çalışmaları - Son Dakika

Dumlupınar Şehitliği'nde bakım ve onarım çalışmaları

7 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında Dumlupınar Şehitliği'nde bakım ve onarım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Dumlupınar Şehitliği'nde bakım ve onarım çalışmaları, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında Dumlupınar Şehitliği'nde bakım ve onarım çalışmalarına başlandığı bildirildi.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli şehitliği Dumlupınar Şehitliğimizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanından ziyaretçilerin geldiği, manevi değeri çok yüksek olan şehitliğin zeminine ve mehmetçik anıtına çıkılan merdiven basamaklarının andezit taşı ile kaplama işinin tamamlanmasıyla yeni bir çehre kazanacak olan Dumlupınar Şehitliği'nde Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile birlikte incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Amacımız kuruluşun ve kurtuluşun kenti olan Kütahyamızın sınırları içerisinde bulunan ve Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri" emrini verdiği bu toprakları tüm dünyaya en iyi şekilde tanıtmak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Türkiye, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 18:59:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dumlupınar Şehitliği'nde bakım ve onarım çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]