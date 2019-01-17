Dumlupınar Şehitliği'nde Kar Temizliği
37 dakika önce
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle şehitlikte biriken yaklaşık yarım metre kar tüm kamu personelinin çalışmasıyla temizlendi.
Kütahya
'nın Dumlupınar
ilçesinde 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle şehitlikte biriken yaklaşık yarım metre kar tüm kamu personelinin çalışmasıyla temizlendi.
Şehitlikte yapılan temizleme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Karla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. İlçe merkezimizde ve köy yollarımızda Belediye Başkanı ve Özel İdare Müdürümüzle istişare ederek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Belediye Başkanımız Niyazi Tezcan
, İlçe Jandarma
Komutanımız Mustafa Çelik
,,İlçe Emniyet Amirimiz İbrahim Kurt
, Daire Amirlerimiz ve personellerimizin katılımıyla, Şühedanın yattığı yerlerde Dumlupınar Şehitliği'nde oluşan kar yığınları temizlenerek ziyarete uygun hale getirdik. Aziz Şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:02 Kaynak: İHA
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