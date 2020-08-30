Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika

Törende, "dünyanın en yaşlı gazisi" unvanını taşıyan ve 1994'te 110 yaşındayken yaşamını yitiren Hüseyin Kaçmaz 'ın oğlu dünya barış elçisi Turgut Kaçmaz , babasının savaş hatıralarını anlatarak şiir okudu.

Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak şehitler için dua etti.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur