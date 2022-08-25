Dumlupınar Şehitliği FPV dron ile görüntülendi - Son Dakika
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Dumlupınar Şehitliği FPV dron ile görüntülendi

25.08.2022 11:46

Dumlupınar Şehitliği'nin FPV dron ile çekilen görüntüleri Şehitlikteki anıtlar, sembolik şehit mezarları ve kitabeler ile şehitliğin çevresinin görüntüleri KÜTAHYA - Kurtuluş Savaşı boyunca tüm cephelerde şehit düşen vatan evlatlarının anısına, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kültür ve...

Dumlupınar Şehitliği'nin FPV dron ile çekilen görüntüleri

Şehitlikteki anıtlar, sembolik şehit mezarları ve kitabeler ile şehitliğin çevresinin görüntüleri KÜTAHYA - Kurtuluş Savaşı boyunca tüm cephelerde şehit düşen vatan evlatlarının anısına, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1992 yılında yaptırılan Dumlupınar Şehitliği FPV dron ile görüntülendi.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Dumlupınar Şehitliği, Üç Komutan Anıtı, Milisler Anıtı, 500 kişilik sembolik şehit mezarları ve kitabeleri, Şehit Baba-Oğul Anıtı, Mehmetçik Anıtı, namazgah ve şadırvandan oluşuyor.

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Kaynak: AA

Dumlupınar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dumlupınar Şehitliği FPV dron ile görüntülendi - Son Dakika

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