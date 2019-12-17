Dumlupınar Şehitliği zemini yenilendi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Dumlupınar Şehitliği zemini yenilendi - Son Dakika

Dumlupınar Şehitliği zemini yenilendi

6 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bulunan şehitliğin zeminin yenileme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Dumlupınar Şehitliği zemini yenilendi, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bulunan şehitliğin zeminin yenileme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında Dumlupınar Şehitliğin'de zeminin andezit taşı ile kaplama çalışmalarında sona gelindi.


İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Şehitliğimizi ziyaret eden vatandaşlarımızın, kuruluşun ve kurtuluşun topraklarına yakışır bir şehitlik görmeleri için düenleme çalışmalarımız devam edecek. Bunun yanında Türkiye tarihinin dönüm noktası olan ilçemizi tanıtım faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:37 Kaynak: İHA
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