Dumlupınar stadında portatif tribün çalışmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Dumlupınar stadında portatif tribün çalışmaları başladı - Son Dakika Spor

Dumlupınar stadında portatif tribün çalışmaları başladı

6 saat önce

Kütahya'da, depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan Dumlupınar stadı için portatif tribünlerin montaj işlemi başladı.

Dumlupınar stadında portatif tribün çalışmaları başladı, System.String[]

Kütahya'da, depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan Dumlupınar stadı için portatif tribünlerin montaj işlemi başladı.


Firma yetkilileri tarafından yapılan alt yapı, ölçüm ve statik hesapların ardından profillerin montaj işlemine geçildi.


Firma yetkililerinden alınan bilgiye göre tribünlerin 20 gün içerisinde kullanılabileceği öğrenildi. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:15 Kaynak: İHA
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