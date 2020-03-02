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Dumlupınar stadında portatif tribün çalışmaları başladı
6 saat önce
Kütahya'da, depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan Dumlupınar stadı için portatif tribünlerin montaj işlemi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:15 Kaynak: İHA
Kütahya'da, depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan Dumlupınar stadı için portatif tribünlerin montaj işlemi başladı.
Firma yetkilileri tarafından yapılan alt yapı, ölçüm ve statik hesapların ardından profillerin montaj işlemine geçildi.
Firma yetkililerinden alınan bilgiye göre tribünlerin 20 gün içerisinde kullanılabileceği öğrenildi. - KÜTAHYA
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