Son Dakika Haberleri: Dumlupınar Tarımı ve Hayvancılık Konuşuldu

Dumlupınar Tarımı ve Hayvancılık Konuşuldu

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yapılan halk toplantısında Dumlupınar'ın tarımı ve hayvancılığının geliştirilmesi konusu tartışıldı.

Dumlupınar Tarımı ve Hayvancılık Konuşuldu, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yapılan halk toplantısında Dumlupınar'ın tarımı ve hayvancılığının geliştirilmesi konusu tartışıldı.

Toplantıya Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt, İlçe Müftüsü Yunus Yüksel ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş katıldı.

İlçeye bağlı Arpalı köyünde düzenlenen toplantıda, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş, köylerdeki tarım ve hayvancılıktaki son durum hakkında bllgilendirme gerçekleştirdi.

Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Kaymakam Abbasoğlu, " Köylerde yapılan tarım da ne tür ürünlerin ekildiğini ve hayvancılığın hangi aşamada olduğuna dair bilgi aldı. Köylerden kentlere yapılan göç konuları ve yapılan tarımda ürün çeşitliliği ile coğrafi konumuna uygun farklı ürünlerin nasıl ve ne şekilde yetiştirilebilir konuları hakkında vatandaşlarla karşılıklı istişarelerde bulundu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:37 Kaynak: İHA

Fırat, Kütahya, Dumlupınar, Yaşam
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