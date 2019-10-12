Son Dakika Haberleri: Dumlupınar Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
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Dumlupınar Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

2 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Barış Pınarı Harekatı'nı gönülden desteklediklerini ve Mehmetçiğin yanında olduklarını bildirdi.

Dumlupınar Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Barış Pınarı Harekatı'nı gönülden desteklediklerini ve Mehmetçiğin yanında olduklarını bildirdi.


Rektör Uysal, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şanlı ordumuz barışı, ülkemizin bütünlüğünü ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı başlatılan "Barış Pınarı" Harekatını icra etmektedir.Ülkemizin varlığını, birliğini ve dirliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başlatılan, mazlum Suriye halkına terörden temizlenmiş, huzur içinde yaşayabileceği güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla icra edilen Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Allah İslamiyetin asırlardır bayraktarlığını yapan milletimizin Kahraman Ordusunu muzaffer eylesin" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:27 Kaynak: İHA
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