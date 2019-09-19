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Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: "Sıkıntısız saadet olmaz. Bu hayatın temel...

58 dakika önce

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: "Sıkıntısız saadet olmaz. Bu hayatın temel bir gerçeğidir"KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Kazım Uysal, "Sıkıntısız saadet olmaz. Bu hayatın temel bir gerçeği ve her yerde geçerlidir.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: "Sıkıntısız saadet olmaz. Bu hayatın temel bir gerçeğidir"

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Kazım Uysal, "Sıkıntısız saadet olmaz. Bu hayatın temel bir gerçeği ve her yerde geçerlidir. Hayatta saadet, huzur ve mutluluk istiyorsanız, bunun yolu sıkıntı çekmekten geçer. Bunun yolu terden geçer, bunun yolu gurbetten geçer" dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin Oryantasyon etkinliğinin ilk ayağı, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da öğrencilerimizi selamlayarak başladığı konuşmasında, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yer almak bir şereftir. Umarım ki dört yılın sonunda sizler buradan ayrılırken, 'İyi ki Kütahya Dumlupınar Üniversitesini tercih etmişim' diyeceksiniz.Burada karşılaştığınız her sorunda benim de kapım sizlere sonuna kadar açıktır" dedi.

Geleceğin öğretmenlerine seslendiğini söyleyen Prof. Dr. Kazım Uysal, "Bizim inancımızda öğrenmek ve öğretmek ibadettir. Kur-an'ı Kerim'in ilk ayeti 'Oku'dur. Kültürümüzde 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözü vardır. O yüzden unutmayın ki, sizin mesleğiniz aynı zamanda bir ibadettir" şeklinde konuştu.

Röktür Uysal, "Sıkıntısız saadet olmaz. Bu hayatın temel bir gerçeği ve her yerde geçerlidir. Hayatta saadet, huzur ve mutluluk istiyorsanız, bunun yolu sıkıntı çekmekten geçer. Bunun yolu terden geçer, bunun yolu gurbetten geçer. Dünyanın vitrini, merkezi Anadolu. Anadolu'nun vitrini de Kütahya. Çünkü her şey Kütahya'da, tarih isterseniz Kütahya'da. Toprak, maden Kütahya'da.Hava, su doğa Kütahya'da. Kısacası her şey Kütahya'da" ifadelerini kullandı.

DPÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Miktat Bektaş, öğrencilere ders kayıtlarının akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmasının önemini hatırlatarak, eğitim ve öğretim hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunların çözümü ile üniversitenin yurt içi ve yurt dışı değişim programları, çift ana dal ve yan dal etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.

Bu arada, öğrencilere fakültenin eğitim veren 6 bölümünün tanıtımı yapıldı.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: Sıkıntısız saadet olmaz. Bu hayatın temel...

Dumlupınar Üniversitesi, Kazım Uysal, Dumlupınar, Kütahya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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