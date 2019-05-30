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Dumlupınar Yeni Malatyaspor Londra'da şampiyon oldu

2 saat önce

Yaklaşık 500 takımın mücadele ettiği London Challenge Kupasında şampiyon olarak Londra'da ki Türk toplumunun gurur kaynağı olan Dumlupınar Yeni Malatyaspor adına konuşan Türk toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı, turnuvanını her geçen gün ivme kazandığını belirterek yönetim kurulu...

Dumlupınar Yeni Malatyaspor Londra'da şampiyon oldu, System.String[]
Yaklaşık 500 takımın mücadele ettiği London Challenge Kupasında şampiyon olarak Londra'da ki Türk toplumunun gurur kaynağı olan Dumlupınar Yeni Malatyaspor adına konuşan Türk toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı, turnuvanını her geçen gün ivme kazandığını belirterek yönetim kurulu üyeleri Yakup Hüseyin, Nural Ezel, Hamide Mestansarı, Özgür Aksu, Mustafa Dereci, Zeki Cenk Kartal, Ümit Çıkıkçıoğlu, Şenol Bayram ve Hayri Kartal'a teşekkür etti.

Sarı "Turnuvada emeği geçen Dumlupınar Yeni Malatyaspor yönetim kurulu Rüstem İyikal, Ozan Beliger, Mehmet Nazifoğulları, Eray Öznacar ve Ali Perçin Teknik Drektör Ali Açık, Mustafa Özyasa ve oyuncular, Kemal Özyasa, Mete Sem, Mustafa Denizler, Hüseyin İsa, Cenk İsa, Aaron Hamilton Mustafa El, Taner Alpay, Albert Adu, Tyrus Gordon, Hakan Hasan, David Knight, Nejat Hüseyin, İhsan Sarı, Ridi Curri, Hasan Goray'a da tek tek teşekkür ederek Türkiye'yi başarılı şekilde temsil ettiler" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:08 
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