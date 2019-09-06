Dumlusu köyünde KBRN izine rastlanmadı

Muş'un Dumlusu köyünde 1 çocuğun öldüğü, anne ve 3 çocuğun hastaneye kaldırıldığı zehirlenme olayının, tarım ilacı kullanılan sebzelerin yıkanmadan tüketilmesinden kaynaklandığı belirlendi. Köyde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) madde izine rastlanmadı.



Muş merkeze bağlı Dumlusu köyünde 30 Ağustos günü zehirlenme olayı ihbarını alan AFAD ekipleri, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzman ekibi ile KBRN şüphesi üzerine olay mahalline gitti. Yapılan ölçümlerde herhangi bir KBRN bulgusuna rastlanmadı. İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde ise hane halkının bahçelerinde tarım ilacı kullandığı ve bahçelerinde bulunan sebzelerin yıkanmadan tüketilmesi sonucu gıda zehirlenmesi meydana geldiği tespit edildi.



Söz konusu zehirlenme olayında 1 çocuk hayatını kaybetmiş, anne ile 3 çocuğu ise Elazığ ve Erzurum'daki hastanelere sevk edilmişti. - MUŞ