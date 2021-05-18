Dumping sendromunda beslenme alışkanlıkları değiştirilmeli - Son Dakika

Dumping sendromunda beslenme alışkanlıkları değiştirilmeli

18.05.2021 14:57
Dumping sendromunda beslenme alışkanlıkları değiştirilmeli, System.String[]

Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Özden Örkcü, Dumping sendromu ve türleri konusunda bilgi verdi, tavsiyelerde bulundu.

Az ve sık beslenilmeli, yemeklerden önce ve sonra su tüketilmemeli

Midenin içeriğini ince bağırsak kısmına normalden daha hızlı boşaltması olarak tanımlanan dumping sendromu, "hızlı mide boşalması" olarak da biliniyor. Mide baypas ameliyat geçirenlerde daha sık görülen bu sendromda mide bulantısı, karın krampı, şişkinlik, soğuk terleme gibi belirtiler görülebiliyor. Uzmanlar gün boyunca üç büyük öğün yerine beş ya da altı küçük öğün yenilmesini tavsiye ediyor. Beslenmede daha fazla lif tüketilmesini öneren uzmanlar, yemeklerden önce ve sonra 30 dakika içinde sıvı içilmemesini öneriyor.

Mide ameliyatı olanlarda daha sık görülüyor

Midenin içeriğini ince bağırsağın ilk kısmına normalden daha hızlı boşaltması olarak tanımlanan dumping sendromunun hızlı mide boşalması olarak bilindiğini kaydeden Özden Örkcü, "Dumping sendromu olan kişiler mide bulantısı ve karın krampları gibi semptomlar yaşarlar. Bu belirtiler, ince bağırsağınızın midede düzgün sindirilmemiş gıdalardaki besinleri emememesi nedeniyle ortaya çıkar. Mide baypas ameliyatı gibi belirli mide ameliyatı türleriniz varsa dumping sendromu olma olasılığınız daha yüksektir." dedi.

Erken dumping, yemekten 30 dakika sonra ortaya çıkıyor

Dumping sendromunun erken ve geç dumping sendromu olma üzere iki spesifik türü olduğunu kaydeden Özden Örkcü, erken dumping sendromunun genellikle bir yemeği bitirdikten sonraki 30 dakika içinde ortaya çıktığını kaydederek erken dumping sendromunun belirtilerini şöyle sıraladı:

- Mide bulantısı

- Kusma, ishal veya karın krampları

- Şişmiş hissetmek

- Zayıflık

- Baş dönmesi

- Soğuk terleme

Geç dumping sendromu, 2-3 saat sonra ortaya çıkıyor

Özden Örkcü, geç dumping sendromunun ise yemekten 2-3 saat sonra ortaya çıktığını belirterek dumping sendromunun belirtilerini aşağıdaki şekilde sıraladı:

- Düşük kan şekeri (hipoglisemi)

- Zayıflık

- Soğuk terleme

- Baş dönmesi

- Hızlı veya düzensiz kalp atışı

Bu tavsiyelere dikkat!

Beslenme alışkanlıklarında yapılacak birkaç önemli değişiklik ile dumping sendromun semptomlarının hafifletilebileceğini belirten Özden Örkcü, aşağıdaki tavsiyeleri verdi:

- Gün boyunca üç büyük öğün yerine beş ila altı küçük öğün yiyin.

- Soda, şeker ve unlu mamuller gibi şekerli gıdalardan kaçının veya sınırlayın.

- Tavuk, balık, fıstık ezmesi ve tofu gibi gıdalardan daha fazla protein tüketin.

- Diyetinizde daha fazla lif alın. Beyaz ekmek ve makarna gibi basit karbonhidratlardan yulaf ezmesi ve tam buğday gibi tam tahıllara geçin. Ayrıca lif takviyeleri de alabilirsiniz. Ekstra lif, şekerin ve diğer karbonhidratların bağırsaklarınızda daha yavaş emilmesine yardımcı olur.

- Yemeklerden önce veya sonra 30 dakika içinde sıvı içmeyin.

- Sindirimi kolaylaştırmak için yutmadan önce yemeğinizi tamamen çiğneyin.

Yüksek kalorili yiyeceklere dikkat edilmeli

Bariatrik ameliyatın herkeste dumping sendromuna yol açmayacağını vurgulayan Özden Örkcü, kilo kaybına yardımcı olmayan yüksek kalorili ve besleyici olmayan yiyecek seçeneklerinden uzak durulmasını önerdi.

Özden Örkcü, "Kahvaltıda yağsız süt ve muzlu, buzlu gevrek tüketmek yerine 2 yumurta ve yarım muz tüketmelidir. Öğle yemeğinde tüketilecek tam buğday ekmek üzerine şarküteri hindi ve havuç ve kereviz çubukları, beyaz ekmek ve patates kızartması üzerine fıstık ezmesi ve jöleli sandviçten daha yararlı bir öğündür. Akşam yemeğinde ızgara tavuk, yarım tatlı patates ve buharda pişirilmiş brokoli tüketilmelidir. Atıştırmalık olarak protein bar, shake veya hafif yoğurt tüketilmesi tercih edilmeli ve atıştırmalık büfesi ve kuru meyve gibi öğünlerden kaçınılmalıdır. İçecek olarak su, tatlandırıcı ile kahve ve sıfır şekerli krema, diyet kola gibi sıvılar tercih edilmelidir." tavsiyesinde bulundu.

Bariatrik diyet semptomları azaltabilir

Yağsız proteinli yiyecekler, tam tahıllar ve nişastalı olmayan sebzelerden oluşan bariatrik diyetin tercih edilmesinin dumping sendromunun semptomlarını önleyebileceğini ve azaltabileceğini kaydeden Özden Örkcü, tavsiyelerini sıraladı:

- Diyetinizdeki protein ve lif miktarını artırmak

- Her gün 5 ila 6 küçük öğün yemek

- Yemek sonuna kadar sıvı içmekten kaçınmak

- Yiyecek ve içeceklerde sofra şekeri gibi basit şekerlerden kaçınmak

- Yiyecek veya içeceklerin kalınlığını artırmak

dumping sendromu, Buğday, Tavuk, Diyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Dumping sendromunda beslenme alışkanlıkları değiştirilmeli - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı Kuzey Amerika'nın süper meyvesi aronya bundan sonra Karadeniz'de de üretilecek Kuzey Amerika'nın süper meyvesi aronya bundan sonra Karadeniz'de de üretilecek Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Barış Murat Yağcı'dan şaşırtan açıklama: Nisa ile ayrılmadık, ilişkimiz uzaktan devam ediyor Barış Murat Yağcı'dan şaşırtan açıklama: Nisa ile ayrılmadık, ilişkimiz uzaktan devam ediyor Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Seren Serengil'den mayolu cesur poz! Seren Serengil'den mayolu cesur poz! Belçika Büyükelçisinin eşi tezgahtara saldırdı, Belçika ve Güney Kore hattında kriz yaşandı Belçika Büyükelçisinin eşi tezgahtara saldırdı, Belçika ve Güney Kore hattında kriz yaşandı Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu

Son Dakika Haberleri
14:52 Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı
14:51 Aralarında Napolyon'un cinsel organı bile var! İşte tarihteki en ilginç emanetler
14:45 Ordu'da 1 inek kaybeden vatandaş, üç gün sonra 2 tane inek buldu
14:43 Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı
14:36 İsrail'in saldırıları sonucu enkazın üzerine çıkıp ezan okuyan Filistinli gencin görüntüleri görenlerin içini acıttı
14:34 Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı
14:23 Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!
14:11 Milli Savunma Bakanlığı "Saat 14.30'u bekleyin" dedi: Teröristler için bir mesajımız var
14:04 Seren Serengil'den mayolu cesur poz!
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor
28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı 28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı         
14:58
Aralarında Napolyon'un cinsel organı bile var! İşte tarihteki en ilginç emanetler Aralarında Napolyon'un cinsel organı bile var! İşte tarihteki en ilginç emanetler         
14:51
Ordu'da 1 inek kaybeden vatandaş, üç gün sonra 2 tane inek buldu Ordu'da 1 inek kaybeden vatandaş, üç gün sonra 2 tane inek buldu         
14:45
Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı         
14:34
Toz kondurmadığı otomobillerini hem kullandırmıyor hem de satmıyor! Toz kondurmadığı otomobillerini hem kullandırmıyor hem de satmıyor!         
14:25
Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı         
14:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor         
14:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz         
13:38
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım         
12:31
Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım         
11:55
Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş         
11:53
Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız         
11:15
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi         
10:50
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 15:13:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dumping sendromunda beslenme alışkanlıkları değiştirilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement