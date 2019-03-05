Dumpling (Çin Mantısı ??) Nasıl Yapılır? | Yemek Tarifleri
45 dakika önce
Dumpling Çin Mantısı nasıl yapılır? Müthiş bir yemek tarifi ile karşınızdayım. Tam 1.800 yıllık bir lezzet olan Dumpling Çin Mantısı ilk lokmanızda bile çok seveceğiniz yemekler arasında yer alıyor.
Dumpling Çin
Mantısı nasıl yapılır? Müthiş bir yemek tarifi ile karşınızdayım. Tam 1.800 yıllık bir lezzet olan Dumpling Çin Mantısı ilk lokmanızda bile çok seveceğiniz yemekler arasında yer alıyor. Siz de bu eşsiz lezzete ortak olmak istiyorsanız videoya bekliyorum.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:10 Kaynak: Youtube
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