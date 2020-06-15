Dün 5.7 ile sallanan Karlıova'da, 5.6 büyüklüğünde deprem (5) - Son Dakika

BÖLGEDE 595 ÇADIR KURULDU

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen ve 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 18 kişinin yaralandığı 5.7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor. Deprem sonrası 3'ü 4.0 üzerinde olmak üzere 159 artçı sarsıntının meydana geldiği kaydedildi. Bölgede başlatılan hasar tespit çalışmaları sürerken, depremden etkilenenler için Bingöl Yedisu'da 99, Karlıova'da 157, Adaklı'da 219 ve Erzurum'un Çat ilçesinde 120 olmak üzere toplam 595 çadır, AFAD ve jandarma ekiplerince kuruldu.

841 KİŞİLİK PERSONEL SEVK EDİLDİ

AFAD Başkanlığı'nca acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği 'ne 500 bin lira ödenek sağlanırken, deprem bölgesine mobil koordinasyon TIR'ı gönderildi. Bingöl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda; aralarında AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin bulunduğu 841 kişilik personel, 101 araçla depremin etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

5.7 büyüklüğündeki depremin etkilediği Bingöl'ün Karlıova, Yedisu ve Adalık ilçeleri ile Erzurum'un Çat ilçesinde hasar tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 60 kişilik personel görevlendirildi.

Türk Kızılayı tarafından da 6 bin 500 kişilik sıcak yemek, 1000 kumanya, 5 bin kişilik sahra mutfak kiti, 150 çadır, 1500 battaniye, 292 yatak, 6 genel maksat çadırı ile 70 kişilik personel ve 22 araç bölgeye sevk edildi.

Öte yandan bölgede iletişimde aksama meydana gelmemesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 7 mobil baz istasyonu kuruldu.

Mücahit YOLCU- Burak EMEK- Aziz ÖNAL- Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl),