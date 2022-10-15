Patlama yaşanan maden ocağında mahsur kalan oğlunu bekleyen annenin feryatları yeri göğü inletti - Son Dakika
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Patlama yaşanan maden ocağında mahsur kalan oğlunu bekleyen annenin feryatları yeri göğü inletti

15.10.2022 10:22

Bartın'da meydana gelen maden patlamasında içerideki oğlundan gelecek güzel bir haberi bekleyen annenin ise feryatları yürek dağladı. Gözyaşlarına boğulan acılı anne, "Oğlum, evlat acısına dayanamam ben. Allah'ım benim canımı al da oğlum yaşasın. 1 yaşında çocuğu var, doğum gününü görecekti daha. Belki saklanmıştır bir yerlerden çıkar diye umut ediyorum ama yok" ifadelerini kullandı.

Dün akşam 18.00 sularında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün saat 18.15 sıralarında -300 kotunda nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının 28'e yükseldiğini, 11 yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi. İçeride kalan 15 kişi içinse çalışmalar sürüyor.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Sabahın ilk ışıklarıyla görüntülenen bölgede endişeli bekleyiş devam ederken, maden ocağının çevresinde bulunan madenciler ve yakınları gelecek güzel ve umutlu haberleri bekliyor.

"EVLAT ACISINA DAYANAMAM BEN"

Burada içerideki oğlundan haber almak için bekleyen bir annenin feryatları ise yürek yaktı. Mikrofon uzatılan Nebile Anne, 30 yaşındaki oğlu Mehmet Bulut'u beklediğini söyleyip şöyle devam etti: "Oğlum Mehmet Bulut'u bekliyorum. Oğlum duy sesimi Mehmet'im duy beni. Oğlum evlat acısına dayanamam ben. Allah'ım benim canımı al da oğlum yaşasın. 1 yaşında çocuğu var, doğum gününü görecekti daha. 2 yıldır burada çalışıyor. Arkadaşlarından da çok memnundu. Belki saklanmıştır bir yerlerden çıkar diye umut ediyorum ama yok... Allah'ım ben ne yaparım? Oğlum aradı 'Akşam sana geleceğim' dedi. Gelemedi. Çok zor çok... Artık umut yok herhalde..."

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Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patlama yaşanan maden ocağında mahsur kalan oğlunu bekleyen annenin feryatları yeri göğü inletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Patlama yaşanan maden ocağında mahsur kalan oğlunu bekleyen annenin feryatları yeri göğü inletti - Son Dakika
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